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52 ألف شكوى من خدمات الاتصالات في 3 أشهر

08:37 م الأحد 10 مايو 2020
52 ألف شكوى من خدمات الاتصالات في 3 أشهر

52 ألف شكوى من خدمات الاتصالات

كتب- علاء حجاج :

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه تلقى 52 ألف شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى من خدمات المحمول والإنترنت والهاتف الثابت، وتم حل نحو 97% من هذه المشاكل.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات استحوذت الشكاوى الخاصة بالإنترنت الثابت النسبة الأكبر من شكاوى المستخدمين، حيث بلغت 23.3 ألف شكوى، منهم 53% تجاه المصرية للاتصالات و20% تجاه فودافون و 16% تجاه أورنج و 10%تجاه اتصالات، فيما بلغت نسبة حل الشكاوى 100% بينما بلغ معدل الاستجابة للشكاوى 4.8 يوم.

وبحسب تنظيم الاتصالات فقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بخدمات المحمول 16.2 ألف شكوى، 39% منهم ضد شبكة فودافون و38% ضد شبكة أورنج و 18% ضد شبكة اتصالات و 4% ضد المصرية للاتصالات، وبلغت معدلات الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد لتنظيم الاتصالات 100% ما عدا المصرية للاتصالات 96% وأورنج 94%، وبلغ متوسط الوقت المستغرق لحل المشكلة 3 أيام.

وبلغ عدد الشكاوى من الهاتف الثابت في مصر نحو 10.7 ألف شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري، تم حل 97.2% من هذه الشكاوى بعد التصعيد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبلغ متوسط الوقت المستغرق لحل هذه الشكاوى 7.35 يوم.

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شكاوى الاتصالات خدمات الاتصالات

الخبر التالى:

جهاز الاتصالات يكشف تفاصيل شكاوى عملاء خدمات الاتصالات في مصر

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