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تمنح أعلى عائد لمدة عامين..7 معلومات عن شهادة الـ 14% سنويا

01:51 م الجمعة 01 مايو 2020
تمنح أعلى عائد لمدة عامين..7 معلومات عن شهادة الـ 14% سنويا

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

بدأ بنك الاستثمار القومي، يوم الأربعاء الماضي، بيع شهادة استثمار جديدة "ب" مرتفعة العائد للعملاء من الأفراد بفائدة 14% سنويا، وذلك من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وأيضا من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنك الأهلي.

ويعرض مصراوي 6 معلومات عن شهادة استثمارب "ب" للعائدة 14% سنويا:

1 - تعد شهادة استثمار "ب" 14% أعلى عائد مقدم على مستوى البنوك لمدة عامين، مقارنة بشهادة 15% سنويا في البنك الأهلي ومصر التي تمنح عائد لمدة عام واحد فقط وغير قابلة للتجديد.

2 - يتم إصدارها للعملاء في جميع فروع البنك الأهلي المصري أو من خدمة الإنترنت والموبايل بنكنج.

3- يتم بيعها بالجنيه المصري فقط ويمكن للعميل التنازل عن الدولار لشرائها في حال رغبته في ذلك.

4 - الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه وليس لها حد أقصي.

5 - دورية صرف العائد كل 3 أشهر فعلى سبيل المثال (إذا قام العميل بشراء شهادة بقيمة 20 ألف جنيه يستحق فائدة 2800 جنيه ولكن يتم تقسيمها علي أربع مرات بواقع 700 جنيه كل ثلاثة أشهر).

6 - يسمح بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ولكن بعد خصم نسبة من الفوائد التي حصل عليها العميل خلال هذه الفترة طبقا لشروط الشهادة المتفق عليها.

7- يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من إجمالي قيمتها.

البنك الأهلي المصري بنك الاستثمار القومي شهادة الـ 14% سنويا

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