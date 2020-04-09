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البورصة تواصل قفزتها لليوم الرابع مع بداية تعاملات الخميس

10:20 ص الخميس 09 أبريل 2020
البورصة تواصل قفزتها لليوم الرابع مع بداية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة قفزتها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد صعودها الكبير خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 2.01% إلى مستوى 10298 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.59% إلى مستوى 10059 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مواصلا صعودا كبيرا للجلسة الثالثة على التوالي.

البورصة المصرية

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