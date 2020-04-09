الإحصاء: معدل التضخم الشهري يرتفع إلى 0.6% خلال مارس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس إلى 0.6% لإجمالي الجمهورية وللمدن مقابل مستوى صفر في المئة لكليهما خلال فبراير الماضي.

بينما تراجع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي، إلى مستوى 4.6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.9% في فبراير، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.1% في مارس مقابل 5.3% في فبراير.

وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مارس مقارنة بفبراير، يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 11.7%، والفاكهة ذات النوى بنسبة 9.3%، وزيادة مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار الطيور بنسبة 2.5%.

كما زادت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.6%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 0.8%، والمكرونة بنسبة 0.5%.

وأضاف الجهاز أن هذا الارتفاع يرجع أيضا إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 5.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8% بسبب تراجع أسعار البيض بنسبة 3.3%، كما انخفضت مجموعة الخضروات بنسبة 0.7%.