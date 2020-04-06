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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:26 م الإثنين 06 أبريل 2020
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك الأهلي hg] ghv الدولار

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