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30 مليون أمريكي يخسرون وظائفهم في 6 أسابيع بسبب كورونا

09:54 م الخميس 30 أبريل 2020
30 مليون أمريكي يخسرون وظائفهم في 6 أسابيع بسبب كورونا

دونالد ترامب

القاهرة- وكالات:

تقدم ملايين الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بما يشير إلى أن عمليات تسريح الموظفين تمتد إلى قطاعات لم تتأثر بشكل مباشر بإغلاق الأنشطة الاقتصادية والقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وجاء التقرير الأسبوعي لوزارة العمل بشأن طلبات إعانة البطالة اليوم الخميس بعد أنباء أمس الأربعاء عن أن الاقتصاد سجل في الربع الأول أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم. وينهي ذلك أطول فترة نمو متصلة في تاريخ الولايات المتحدة مع معاناة الاقتصاد من وطأة إجراءات العزل العام لكبح انتشار كوفيد-19.

وقالت الحكومة اليوم الخميس إن عدد من تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بلغ مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 3.839 مليون، في الأسبوع الذي ينتهي في 25 أبريل. ويشكل هذا انخفاضا عن الأسبوع السابق عليه إذ بلغ العدد 4.442 مليون شخص لكن الأرقام لا تزال مرتفعة عند معدلات لم يكن من الوارد تخيلها قبل أشهر قليلة.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء اقتصاد لانخفاض إلى 3.5 مليون شخص. وبلغت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

ورفعت طلبات الأسبوع الماضي عدد طالبي إعانات البطالة لنحو 30 مليون منذ 21 مارس وهو ما يُقدر تقريبا بنحو 18.4 بالمئة ممن هم في سن العمل. ويشير ذلك على أن معدل البطالة بشكل عام تخطى 15 بالمئة في أبريل.

فيروس كورونا الولايات المتحدة البطالة كوفيد-19

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