أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع معاناة الشركات بسبب تفشي كورونا

11:32 ص الجمعة 03 أبريل 2020
الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع معاناة الشركات بسبب تفشي كورونا

الأسهم الأوروبية

القاهرة – وكالات:

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتمحو مكاسب هزيلة حققتها هذا الأسبوع، إذ ألمحت المزيد من الشركات إلى تأثر النشاط سلبا بفعل جائحة فيروس كورونا، منذرة بركود كبير للأرباح قبل موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، فيما اقتفت أسهم الطاقة أثر انخفاض في أسعار النفط مع تنامي قلق المستثمرين بشأن اتفاق سعودي روسي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توسط فيه.

وتراجعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين وأكسا وميونيخ ري وبرودنشال بما يتراوح بين 1.9% و4.2% بعد أن طلبت الجهة التنظيمية المعنية بقطاع التأمين في الاتحاد الأوروبي من شركات التأمين وإعادة التأمين تعليق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم مؤقتا.

وانخفض سهم بي.إيه.إي للأنظمة البريطانية 1.3% بعد أن قالت إنها سترجئ قرارا بشأن سداد توزيعات أرباحها ودشنت إجراءات لمراقبة التكاليف عقب اضطراب كبير ناجم عن تفشي الفيروس.

الأسهم الأوروبية فيروس كورونا مؤشر ستوكس 600 أسعار النفط دونالد ترامب

الخبر التالى:

بنك القاهرة يرفع الفائدة 1.5% على شهادة ادخار الـ 3 سنوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1017567

    عدد المصابين

  • 213217

    عدد المتعافين

  • 53249

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 رضيعًا وفندق على البحر.. تفاصيل الحجر الصحي للعائدين من أمريكا (صور)