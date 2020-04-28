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البورصة تعود للصعود مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:05 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
البورصة تعود للصعود مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.38% إلى مستوى 10415 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 1.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء في الأسهم بقيمة 114.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 102.8 مليون جنيه، و11.4 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى مستوى 10367 نقطة خلال تعاملات أمس الاثنين.

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