البنك الأهلي يفتح حدود السحب والإيداع اليومي بدءا من اليوم

كتبت- منال المصري:

بدأ البنك الأهلي من اليوم الخميس، رفع حدود السحب والإيداع من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه يوميا، من ماكينات الصراف الآلي، بينما يصل في الفروع إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك، أمس الأربعاء، بتعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من فروع البنوك، و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

وقال البنك في كتاب دوري نشره، أمس، على موقعه الإلكتروني، إن القرار يأتي رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المعظم.

وقال مديرو فروع بالبنك الأهلي، لمصراوي، إن ماكينات الصراف الآلي بالبنك بدأت من اليوم تطبيق حدود السحب والإبداع الحديدة للعملاء للتخفيف من الزحام اليومي واتاحة مرونة لهم للسحب لشراء مستلزمات رمضان.

وتبدأ باقي البنوك في فتح حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي غدا الجمعة طبقا لقرار المركزي حيث أن بعض البنوك الخاصة لم تتلق تعليمات من ادارتهم الرئيسية بتعديل الحدود بحسب مديري الفروع.

وكان البنك المركزي قرر في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، مع استثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

كما قرر أيضا وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.

واستثنى المركزي الشركات في وقت لاحق من قراره من حد الإيداع، كما استثنى الإيداع لشراء شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% ببنكي الأهلي المصري ومصر.

وبحسب الكتاب الدوري، أشار المركزي إلى ضرورة اتخاذ البنوك ما يلزم لضمان الكفاءة التشغيلية لمنظومة ماكينات الصراف الآلي، وكذا تغذية الماكينات بصفة مستمرة، بالإضافة إلى استمرار ما تقوم به البنوك من تطهير وتعقيم لكافة الماكينات بشكل دوري للوقاية من فيروس كورونا المستجد.