الذهب العالمي يواصل الهبوط بعدما لامس أقل مستوى له في أسبوعين

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الاصفر كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1682.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع مذعورة في الاسواق الأوسع وغذى ذلك التهافت على السيولة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1% إلى 1704.10 دولار.

ومقابل منافسين رئيسيين، حام الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء.

انخفضت أسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء، وهبط خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا الاثنين الماضي.

وقال محللون، إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول إذ أنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

وأضافوا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة من جانب بنوك مركزية عالمية لاسيما مجلس الاحتياطي الاتحادي والحكومات ستُبقي الذهب مدعوما.