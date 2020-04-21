أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

ارتفاع البوري وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

11:50 ص الثلاثاء 21 أبريل 2020
ارتفاع البوري وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

و تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 28 و32 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور

الخبر التالى:

تراجع البطاطس والخيار البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع 7 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء