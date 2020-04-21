ارتفاع البوري وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

و تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 28 و32 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.