أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الملا يبحث تأثير أزمة كورونا على تنفيذ مشروعات قطاع البترول

10:45 ص الأحد 19 أبريل 2020
الملا يبحث تأثير أزمة كورونا على تنفيذ مشروعات قطاع البترول

اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية برئاسة وز

كتب- مصطفى عيد:

استعرض طارق الملا وزير البترول، التحديات التي تواجه الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها لتلافي تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للمشروعات البترولية، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة، وذلك على هامش جولة تفقدية لوزير البترول بمعمل تكرير شركة ميدور.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين في المشروعات البترولية الجاري تنفيذها وأسرهم.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ الأعمال في مشروعات توسعات ميدور، ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط، ومشروعات شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات التي توفر مرونة وتسهيلات كبرى لشركات البترول بالإسكندرية تضاف للتسهيلات القائمة بميناء حوض البترول، بحسب البيان.

طارق الملا وزير البترول أزمة كورونا فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

ميدور: تكرير 9.3 مليون برميل بترول في الربع الأول من 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)