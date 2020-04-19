الملا يبحث تأثير أزمة كورونا على تنفيذ مشروعات قطاع البترول

كتب- مصطفى عيد:

استعرض طارق الملا وزير البترول، التحديات التي تواجه الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها لتلافي تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للمشروعات البترولية، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة، وذلك على هامش جولة تفقدية لوزير البترول بمعمل تكرير شركة ميدور.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين في المشروعات البترولية الجاري تنفيذها وأسرهم.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ الأعمال في مشروعات توسعات ميدور، ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط، ومشروعات شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات التي توفر مرونة وتسهيلات كبرى لشركات البترول بالإسكندرية تضاف للتسهيلات القائمة بميناء حوض البترول، بحسب البيان.