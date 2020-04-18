وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف معاش "كرامة" من البريد "صور"

كتب- علاء حجاج:

تفقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، عددًا من مراكز الخدمات البريدية، وعددا من منافذ الصرف بالمدارس لمتابعة انتظام حركة صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "كرامة" للمواطنين.

وشملت جولة الوزير تفقد مركز الخدمات البريدية بميدان لبنان، ومدارس سمو الشيخة جواهر، والناصرية الإعدادية في محافظة الجيزة، كما تفقد السيد الوزير مركز الخدمات البريدية مصر القديمة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطن بحي الأسمرات في محافظة القاهرة.

وقال وزير الاتصالات إن الهيئة القومية للبريد تعد منفذا هاما لتقديم الخدمات الحكومية والمالية؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة من أجل تيسير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تم التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم لتخصيص 600 مدرسة كمنافذ صرف إضافية بهدف الحد من تكدس المواطنين داخل مكاتب البريد وهو الأمر الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الشاملة التي تهدف إلى الحد من انتشار ڨيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والمواطنين المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

كما تم مد فترة العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات فترة مسائية لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً منعا لازدحام المواطنين.

ومن جانبه قال رئيس البريد إنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية خاصة أثناء عملية صرف المعاشات.

وتقرر تقسيم المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" ليكون يوم السبت والأحد لصرف معاش "كرامة" ويوم الثلاثاء والاربعاء لصرف معاش "تكافل" وللمتخلفين عن صرف معاش تكافل وكرامة في الأيام المحددة لهم عليهم التوجه لمكاتب البريد ابتداء من يوم ٢٣ أبريل وذلك لتجنب ازدحام المواطنين.