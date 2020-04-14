أسعار الذهب العالمية تصعد لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، اليوم الثلاثاء، بفعل تنامي المخاوف إزاء تراجع اقتصادي أعمق، وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية، بحسب وكالة رويترز.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1724.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012 عند 1726.85 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1772.20 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، " إن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية على وجه الخصوص تدعم الذهب والسيولة من "مجلس الاحتياطي الاتحادي"، إلى جانب خلفية من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب اقتراحا أكثر جاذبية بكثير".

ولكنه حذر من أنه في ظل غياب أنباء جديدة، وقال إنه قد يكون هناك "تراجع متوسط إذ يعيد المستثمرون والمتعاملون تكوين مراكزهم".

واتخذت العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، بينما اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على دعم اقتصادي بقيمة نصف تريليون يورو.