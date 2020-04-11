هل تتأثر السلع والمواد الغذائية بانخفاض أسعار البنزين؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار سلع ومواد غذائية لمصراوي، إن قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين لن يؤثر على الأسعار بالأسواق، نظرا لأن قرار تضمن تثبيت سعر السولار، الذي تستخدمه سيارات نقل البضائع.

وقررت الحكومة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا اعتبار من الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار خفض أسعار البنزين لن يؤثر على المنتج النهائي، نظرا لعدم خفض سعر السولار الذي تستخدمه عربات نقل البضائع.

وقال رئيس شعبة البقالة، إن أسعار السلع مستقرة كما هي في الأسواق قبل شهر رمضان، مع إقبال من المواطنين على شراء السلع الأساسية لتكفي حاجتهم قبل الشهر الكريم.

وبحسب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، فإن العامل الأساسي الذي يحرك سعر الخضر هو وفرة المعروض أو قلته ويأتي بجانبه عوامل أخرى مثل النقل.

وتابع النجيب، أن قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين سيساهم في تراجع أسعار الخضروات بشكل تتدريجي وبنسبة بسيطة في الأسواق.

ووفقا لقول النجيب، فإن تراجع البنزين يخلق نوعا من أنواع عدم مغلاة التجار في هوامش الربح وعدم المغلاة في التدوال اليومي للسلع بالأسواق.

وبحسب يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، فإن قيمة الخفض جاءت قليلة، لذلك لن يؤثر على أسعار الملابس بالأسواق.

وتتوقف حركة البيع والشراء في سوق الملابس حاليا بسبب جائحة كورونا، وينتظر التجار انفراجة الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى لعودة حركة السوق الطبيعية، بحسب الزنانيري.