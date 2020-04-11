أسعار البنزين الجديدة بعد قرار الحكومة بالخفض (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

أقرت الحكومة تعديلًا على أسعار البنزين بداية من صباح اليوم السبت.

وقررت الحكومة تخفيض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، على أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر.

ويوضح الفيديوجراف التالي أسعار البنزين بعد قرار الحكومة بالخفض، والموعد الجديد لمراجعة الأسعار.