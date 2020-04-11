أسعار البنزين الجديدة بعد قرار الحكومة بالخفض (فيديوجرافيك)
01:45 م السبت 11 أبريل 2020
كتبت- ياسمين سليم:
أقرت الحكومة تعديلًا على أسعار البنزين بداية من صباح اليوم السبت.
وقررت الحكومة تخفيض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، على أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر.
ويوضح الفيديوجراف التالي أسعار البنزين بعد قرار الحكومة بالخفض، والموعد الجديد لمراجعة الأسعار.
الخبر التالى:هل تتأثر السلع والمواد الغذائية بانخفاض أسعار البنزين؟
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