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أسعار البنزين الجديدة بعد قرار الحكومة بالخفض (فيديوجرافيك)

01:45 م السبت 11 أبريل 2020
أسعار البنزين الجديدة بعد قرار الحكومة بالخفض (فيديوجرافيك)

أسعار البنزين

كتبت- ياسمين سليم:

أقرت الحكومة تعديلًا على أسعار البنزين بداية من صباح اليوم السبت.

وقررت الحكومة تخفيض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، على أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر.

ويوضح الفيديوجراف التالي أسعار البنزين بعد قرار الحكومة بالخفض، والموعد الجديد لمراجعة الأسعار.

أسعار البنزين وزارة البترول أسعار الوقود

الخبر التالى:

هل تتأثر السلع والمواد الغذائية بانخفاض أسعار البنزين؟

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