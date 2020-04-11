صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت زيادة طفيفة مقارنة بأسعاره أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 731 جنيها للجرام مقابل 730 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 626.5 جنيه، وعيار 24 إلى 835.4 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5848 جنيها.

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بقيمة نحو 13 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت أوقية الذهب العالمية إلى 1696.6 دولارًا بنسبة بلغت 0.77%، مقارنة بيوم الخميس الماضي.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.