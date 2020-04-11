بعد خفض اليوم.. متى تراجع الحكومة أسعار البنزين مرة ثانية؟

كتبت-ياسمين سليم:

بدأت وزارة البترول اليوم السبت تطبيق قرار خفض أسعار البنزين، بناءً على قرار لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

وقررت اللجنة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.

كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

وأبقت اللجنة على أسعار السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.

وقالت لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة، إنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

متى تراجع الحكومة أسعار الوقود مجددًا؟

تراجع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الأسعار كل 3 أشهر، وفقًا لقرار إنشاء اللجنة.

ويعني هذا أن أسعار الوقود الحالية ستستمر لمدة 3 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل.

وفي أول يوليو المقبل ستجتمع اللجنة مجددًا لمراجعة أسعار الوقود، وفقًا للآلية المتبع بها وهي استعراض أسعار الخام البترول العالمي وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال فترة محددة.

ووفقًا للمعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة، ستتخد قرارًا بتعديل الأسعار إما صعودا أو هبوطا بحد أقصى 10% من السعر الحالي، أو تثبيت السعر كما هو.

وكانت اللجنة قد كشفت أمس عن عدم تخفيضها أسعار المواد البترولية بنسبة أكبر تماشيا مع أسعار البترول الرخيصة حاليًا، وقالت إنها قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة إنتاج المواد البترولية، بعد نزول أسعار البترول، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.