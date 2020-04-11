التنفيذ بدأ منذ الثامنة صباحاً.. تفاصيل قرار الحكومة بخفض سعر البنزين
وذكر البيان، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة الإنتاج بعد نزول أسعار البترول لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء تبعات أزمة كورونا، وذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.
وأشارت اللجنة إلى أنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.
وذكرت اللجنة أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
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