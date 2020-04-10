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الدولار يتجاهل تداعيات كورونا ويستقر للأسبوع الثالث أمام الجنيه

12:11 م الجمعة 10 أبريل 2020
الدولار يتجاهل تداعيات كورونا ويستقر للأسبوع الثالث أمام الجنيه

أسعار الدولار

كتبت – شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي، متجاهلا الأزمة العالمية في الاقتصاد، نتيجة تفشي وباء كورونا.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية الأسبوعين السابقين.

وكان الدولار تحول للصعود في آخر أسبوع من شهر فبراير الماضي، بعد رحلة هبوط متتالية، بفضل جذب استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

وتراجع اليورو أمس الخميس أمام الجنيه 12 قرشا، ليسجل 17 جنيها للشراء و17.18 جنيه للبيع، مقابل 17.02 جنيه للشراء و17.31 جنيه للبييع، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 19.38 جنيه للشراء و1.63 جنيه للبيع مقابل19.38 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدينار الكويتي إلى 49.98 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع مقابل 50 جنيها للشراء و51.12 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

كما تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه، إلى 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وتراجع سعر شراء الريال القطري 4 قروش، ليسجل 4.13 جنيه للشراء واستقر سعر بيعه عند 4.33 جنيه للبيع.

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