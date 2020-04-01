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ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال الربع الأول من 2020؟ (جراف تفاعلي)

01:44 م الأربعاء 01 أبريل 2020
ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال الربع الأول من 2020؟ (جراف تفاعلي)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بنحو 11 جنيها للجرام بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك رغم تعرضها لعدة ارتفاعات وتراجعات قوية خلال الفترة خاصة مع التأثر بالأسعار العالمية التي شهدت تذبذبات كبيرة بفعل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتأثر تحديد أسعار الذهب في مصر بعاملين مهمين هما أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى مدار الشهور الثلاثة الأولى من عام 2020 ارتفع سعر الذهب العالمي بنحو 59.9 دولار للأوقية بنسبة 3.9%، ليصل إلى 1577.18 دولار بنهاية مارس الماضي.

بينما شهدت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه خلال نفس الفترة بنحو 29 قرشا بنسبة 1.8%، ليصل متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع بنهاية مارس، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويرصد مصراوي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بصورة نصف شهرية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، من خلال الجراف التفاعلي التالي.

أسعار الذهب الذهب فيروس كورونا

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