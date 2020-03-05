وزير إيراني: وزراء أوبك اتفقوا على خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا

القاهرة- وكالات:

أكد بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني، اليوم الخميس، أن وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقوا على خفض 1.5 مليون برميل يوميا إضافية من إنتاج النفط مع استمرار إعفاء إيران من الخفض.

وأضاف الوزير، متحدثا عقب اجتماع وزراء المنظمة في فيينا، أن أوبك تريد من الدول غير الأعضاء المشاركة بخفض 500 ألف برميل يوميا من الإجمالي.

ولم تعلن روسيا، أكبر المنتجين من غير أوبك في إطار التحالف المعروف باسم "أوبك+"، موافقتها حتى الآن.