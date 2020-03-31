31 مليار جنيه قيمة محفظة المشروعات الصغيرة ببنك مصر بنهاية فبراير

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قيمة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى 30.8 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بعدد عملاء بلغ 151 ألف عميل.

وأضاف البنك أن هذه المؤشرات تعكس دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشيا مع سياسة البنك المركزي، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية بالمساهمة في تخفيض حجم البطالة.

وذكر البنك أنه يسعى دائما لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، والتي وصلت إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشيا مع توجهات الدولة، لما لهذا القطاع من أهمية بالغة التأثير على الاقتصاد القومي، وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أن تمويل هذه المشروعات ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.

وبحسب البنك، بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي بإجمالي عدد عملاء أكثر من 131 ألف عميل.

وقال البنك إنه يوفر التمويل للمشروعات متناهية الصغر سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي الذي يتم تمويله من خلال الحصول على بعض المستندات البسيطة.

وأشار إلى مشاركته أيضا مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من مارس 2015.