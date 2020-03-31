البنك الزراعي: زيادة قيمة الفئات التسليفية لتمويل المشروعات الزراعية

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك اتخذ عددا من القرارات المهمة التي تدعم كافة محاور المنظومة الزراعية، وثقة في عبور الأزمة الحالية الناجمة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر.

وأضاف فاروق، في بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، أن أهم هذه القرارات تمثلت في:

1- بالتعاون مع مراكز البحوث بوزارة الزراعة تم تعديل قيمة الفئات التسليفية لتمويل المشروعات الزراعية اعتبارا من تمويل أي دورات زراعية قادمة، حيث تراوحت الزيادة بين 20 و50% حسب نوع المحصول، والتكاليف الخاصة به من تجهيز الأرض، وتقاوي وأسمدة والمبيدات حتى جمع المحصول.

2- الانتهاء من كافة الترتيبات لتجهيز كافة الشون والهناجر لبدء موسم استقبال القمح للعام الحالي والمتوقع أن يبدأ في أبريل المقبل، وذلك من أجل تقديم موسم أكثر سهولة ويسر أمام المزارع المصري.

وفي إطار تنسيق مع كافة الأطراف بدءا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وهيئة السلع التموينية، وضع البنك كافة المساحات التخزينية المتوافرة لديه على مستوى الجمهورية والتي تصل لحوالي 254 شونة وهنجرا بطاقة تخزينية تستوعب حوالي مليون طن قمح، تحت تصرف أطراف المنظومة.

3- تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور دون أي أعباء أو تكاليف إضافية بخلاف العائد المطبق أصلاً، وبلغ عدد المستفيدين 445 ألف عميل بقيمة تصل لحوالي 8 مليارات جنيه.