البنك الزراعي: تثبيت الفائدة على شهادة الـ 3 سنوات عند 12%

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات عند 12% سنويا دون تغيير.

ويصرف العائد على الشهادة شهريا ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ويسمح البنكً والاقتراض بضمانها وكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، بسبب تداعيات فيروس كوورنا.

وتباينت تحركات البنوك بعد قرار المركزي بخفض الفائدة بين تثبيت الفائدة أو خفضها أو أصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع.