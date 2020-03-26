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البنك الزراعي: تثبيت الفائدة على شهادة الـ 3 سنوات عند 12%

01:03 م الخميس 26 مارس 2020
البنك الزراعي: تثبيت الفائدة على شهادة الـ 3 سنوات عند 12%

علاء فاروق

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات عند 12% سنويا دون تغيير.

ويصرف العائد على الشهادة شهريا ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ويسمح البنكً والاقتراض بضمانها وكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، بسبب تداعيات فيروس كوورنا.

وتباينت تحركات البنوك بعد قرار المركزي بخفض الفائدة بين تثبيت الفائدة أو خفضها أو أصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع.

علاء فاروق البنك الزراعي أسعار الفائدة تثبيت الفائدة شهادة الـ 3 سنوات شهادة الادخار

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