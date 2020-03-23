زيادة الطلب ترفع أسعار الأرز الشعير والأبيض بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون في تجارة الأرز، لمصراوي، إن أسعار الأرز الشعير والأبيض شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، رغم وفرة المعروض، بسبب زيادة الطلب على شراء الأرز بالأسواق.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت بنحو 200 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الشعير رفيع الحبة 4500 جنيه مقابل 4300 جنيه، وارتفع الأرز رفيع الحبة إلى 4300 جنيه مقابل 4100 جنيه، بحسب الوليلي.

وزاد سعر طن الأرز الأبيض بنحو 300 جنيه، ليصل سعر الطن من الأرز عريض الحبة 10% إلى سعر يتراوح بين 6400 و6500 جنيه مقابل 6200 جنيه، وسعر طن الأرز الرفيع الحبة يتراوح بين 6 آلاف و6100 جنيه مقابل 5800 جنيه، بحسب الوليلي.

وبحسب مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، فإن ارتفاع سعر الأرز الخام سيؤثر على سعر المنتج النهائي بالأسواق.

وأرجع المتعاملون زيادة الأسعار إلى زيادة الطلب خلال الأيام الماضية نتيجة اتجاه المواطنين إلى تخزين الأرز.

وتابع أن سعر كيلو الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 3% من المضارب يتراوح بين 8.5 جنيه و9 جنيهات، وسعره بيعه معبأ بسوق التجزئة يتراوح بين 10.5 جنيه و13 جنيها.

ووصل سعر بيع الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 5% من المضارب إلى 8 جنيهات، ويباع معبأ بسوق التجزئة بين 9.25 و9.5 جنيه.

وسعر الأرز الرفيع الحبة 10% كسر بالمضابرب 6.7 و6.8 جنيه، ويباع في الأسواق بين 8 جنيهات و8.10 جنيه مبعأ.

المنتج النهائي

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المنتج النهائي من الأرز ارتفعت بنسبة بسيطة حيث زاد الكيلو بنحو 15 قرشا خلال الأيام الماضية، بسبب زيادة الإقبال على الشراء، رغم وفرة المعروض.

ويتراوح سعر الأرز السائب في الأسواق بين 7 و10 جنيهات، بحسب نو المنتج ونسبة الكسر، وفقا لقول حامد.

ونصح حامد، المواطنين بعدم التخزين السلع الأساسية من ضمنها الأرز حتي لا يرفع الأسعار أكثر من ذلك، وخاصا مع اقتراب موسم رمضان.