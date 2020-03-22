قطاع الأعمال: إجازة للعاملين بغزل المحلة بعد الاشتباه بحالتي كورونا



كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إنها قررت منح العاملين بشركتي مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة حتى نهاية الشهر بسبب كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد أنه نظرا لوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة من غدا الإثنين وحتى 31 مارس الجاري.

وأوضح البيان أنه على العاملين الالتزام بالعزل الذاتي في منازلهم.