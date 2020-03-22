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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات الأحد 22-3-2020

05:53 م الأحد 22 مارس 2020
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات الأحد 22-3-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيها للبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك التعمير والإسكان

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