قفزة بأسعار الدواجن والبيض بالأسواق بعد صراع التخزين وسوء الطقس

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن ارتفع بنحو 5 جنيهات للكيلو جرام بالأسواق، مع بداية الأسبوع الجاري مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى بين 30 و31 جنيها حاليا مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل في الأسواق إلى نحو 36 جنيها مقابل 31 جنيها الأسبوع الماضي.

وزاد سعر كرتونة البيض بنحو 11 جنيها بالأسواق، ليتراوح بين 40 و42 جنيها مقابل 31 جنيها الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار الدواجن البلدي ارتفعت بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد بالأسواق أيضا، لتصل إلى بين 40 و42 جنيها مقابل 37 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار بالأسواق إلى سببين، أولهما تكالب المواطنين على شراء وتخزين الدواجن خلال الفترة الماضية.

والسبب الآخر هو سوء الأحوال الجوية الأسبوع الماضي الذى نتج عنه تعطل سير حركة النقل من المزارع إلى المحلات التجارية، وفقا لعبد العزيز السيد.

وسجل سعر الكتكوت، اليوم، بين 13 و15 جنيها، بحسب السيد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.