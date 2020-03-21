البريد يخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

كتب-علاء حجاج:

قال عبده علوان، القائم باعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلاً من 9.25%.

وأضاف أن قرار الخفض جاء اعتبارًا من من 1 مارس الجاري، بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعري الفائدة على الإيداع والاقراض وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومي الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

وأوضح علوان أن خفض الفائدة على جاء لخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيرًا إلى أن إجمالي الايداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

يذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض، ما زال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهه.