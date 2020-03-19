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"زيادة في باقات الإنترنت".. مزايا لعملاء "اتصالات مصر" بسبب فيروس كورونا

07:35 م الخميس 19 مارس 2020
"زيادة في باقات الإنترنت".. مزايا لعملاء "اتصالات مصر" بسبب فيروس كورونا

اتصالات مصر

كتب - علاء حجاج:

اتخذت "اتصالات مصر" مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة موظفيها وعملائها والمجتمع من فيروس كورونا، خاصة بعد الحملات التي تدعو الجميع التزام أماكنهم.

وقررت الشركة زيادة باقات الـ ADSL وباقات منجز الهوائي المنزلي بنسبة 20% ومنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للعملاء عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

كما قامت الشركة أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحصر عملائها العالقين في الخارج وعمل ما يمكن من أجل مساعدتهم في البقاء على اتصال مع ذويهم.

كما قررت الشركة مضاعفة سعة الإنترنت المخصصة للموظفين لدعمهم في تقديم الخدمة المطلوبة من المنزل، ومنع الموظفين من السفر الدولي للوقت الحالي والسماح بالسفر الداخلي للضرورة القصوى فقط.

اتصالات مصر باقات الإنترنت فيروس كورونا الإجراءات الوقائية

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