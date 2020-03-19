بنسبة وصلت لـ1%.. هبوط فائدة أذون الخزانة بأول عطاء بعد قرار المركزي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، تراجع الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بنسبة تصل إلى 1% في أول عطاء لطرحها بعد قرار المركزي الاثنين الماضي بخفض كبير للفائدة بنسبة 3%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع 9.25%، والإقراض 10.25%، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وتراجعت الفائدة على أذون الخزانة لأجل 182 يوما (6 أشهر) خلال عطاء اليوم، الذي طرحه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، إلى 13.29% مقابل 14.310%، فيما تراجعت الفائدة على الأذون لأجل 357 يوما (بما يعادل عام تقريبا) إلى 13.280% مقابل 14.06% في العطاء السابق.

وباع البنك المركزي أذون خزانة خلال عطاء اليوم بقيمة 24.5 مليار جنيه، وهو مبلغ أكثر من المطلوب في بداية الإعلان عند 20.5 مليار جنيه.

وشهد عطاء اليوم ارتفاع في حجم طلبات الشراء من المستثمرين حيث تتجاوزت قيمة الطلبات على الأذون من الأجلين إلى 51 مليار جنيه.