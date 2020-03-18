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أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

04:45 م الأربعاء 18 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار

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