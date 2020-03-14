خسائر هائلة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يهوي 40 جنيهًا في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بقيمة 20 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 واصل التراجع ليسجل اليوم 681 جنيهًا مقابل 701 جنيه للجرام.

وكانت أسعار الذهب في مصر هوت أمس 20 جنيهًا، ليصل إجمالي قيمة التراجع في أسعار الذهب 40 جنيهًا.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 778.2 جنيها، وعيار 18 إلى 583.7 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5448 جنيها.

وهوت أسعار الذهب العالمية أمس بما يصل إلى 2.9%، مع تحبيذ المستثمرين للسيولة ومواصلتهم بيع المعدن لتلبية طلبات التغطية في أسواق أخرى.

وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج أن سعر الذهب الفوري أغلق منخفضًا 2.9% إلى 1529.8 دولار.

وقالت سوكي كوبر المحللة في بنك ستاندرد تشارترد لوكالة رويترز إن "في حين تظل أسواق الأسهم تحت ضغط وهناك ميل للسيولة في شتى الأسواق، فليس من غير العادي أن تنخفض أسعار الذهب هي الأخرى".

"قد يشهد الذهب مزيدا من التراجع في المدى القريب بسبب الحاجة إلى تلبية طلبات التغطية في الأسواق الأخرى وإذا كان المستثمرون يحبذون الاتجاه إلى السيولة وتقليص الانكشاف على المخاطر بوجه عام"، بحسب كوبر.

واليوم وغدًا بورصات الذهب العالمية عطلة رسمية.