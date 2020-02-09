أسعار الدولار تواصل التراجع.. وتهبط لأقل من 15.70 جنيه في بنك "CIB"

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في بنكي البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه و 15.84 جنيه للبيع.