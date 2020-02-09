صور- وزير قطاع الأعمال يزور شركات النصر للمواسير والمطروقات وميتالكو

المشاط: تدريب 16.8 ألف شخص في 70 قرية بالصعيد ضمن برنامج "النداء"

كتبت- شيماء حفظي:

زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شركات النصر لصناعة المواسير الصلب، والنصر لصناعة المطروقات، والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل إصلاح وتطوير هذه الشركات لانتشالها من عثرتها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع انتهاء دراسات التقييم الفني لمصانع الشركات الثلاث وتحديد آليات التطوير، والتي قامت بها شركة "RCG" الاستشارية السويسرية العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية.

واستهل الوزير زياراته بلقاء إدارات الشركات والقيادات التنفيذية، حيث استمع إلى شرح توضيحي حول نشاط كل شركة ومنتجاتها والتحديات الراهنة ومقترحات التطوير، بحضور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وعدد من قيادات الوزارة.

كما استعرض الوزير تقارير شركة "RCG" الاستشارية بشأن ما انتهت إليه الدراسات التي قامت بها حول هذه الشركات والتوصيات الصادرة عنها، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والتقييم الفني الشامل لخطوط الإنتاج، وتصورات التطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية.

وخلال زيارته للشركات، أجرى الوزير جولة تفقدية داخل معارض منتجات الشركات، وكذلك الأقسام والمصانع وخطوط الإنتاج، حيث تابع كافة مراحل العمليات التصنيعية والإنتاجية.

وأشاد الوزير بجهود العاملين ومهارتهم، موجها بسرعة البدء في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير لهذه الشركات وإحلال وتجديد بعض الماكينات، مع ضرورة الاهتمام بتحسين أساليب التسويق والبيع وإضافة منتجات جديدة، وتنمية الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها طالما توفرت عوامل ومقومات النجاح وثبتت جدوى التطوير.