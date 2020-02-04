أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية

04:58 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة 1%، على القروض والمرابحة الشخصي، لكافة شرائح العملاء، سواء موظفين أو مهن حرة.

وذكر البنك في خطاب موجه للفروع حصل مصراوي على نسخة منه، أن هذا القرار يهدف إلى تنشيط المبيعات بفروع البنك وتحقيق المستهدفات المطلوبة ومواجهة المنافسة مع البنوك الأخرى

وقرر البنك، أيضا، زيادة مدة سداد القرض الشخصي إلى 12 سنة، بدلا من 10 سنوات، لشريحة عملاء الموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط، وذلك لفترة محدودة 3 أشهر تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

وكان البنك قرر بداية شهر يناير الماضي، تخفيض سعر الفائدة 1% على الشهادة البلاتينية ذات العائد (كل ثلاث سنوات)، لتصبح 12% بدلًا من 13% للعائد الربع سنوي، وكذلك 12.25% بدلا من 13.25% على العائد الربع سنوي.

البنك الأهلي المصري القروض الشخصية خفض الفائدة

الخبر التالى:

مصادر لمصراوي: علاء فاروق رئيسا للبنك الزراعي بداية من الأحد المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:عاصفة وحر وأمطار.. الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الأربعاء