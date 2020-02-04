البنك الأهلي يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة 1%، على القروض والمرابحة الشخصي، لكافة شرائح العملاء، سواء موظفين أو مهن حرة.

وذكر البنك في خطاب موجه للفروع حصل مصراوي على نسخة منه، أن هذا القرار يهدف إلى تنشيط المبيعات بفروع البنك وتحقيق المستهدفات المطلوبة ومواجهة المنافسة مع البنوك الأخرى

وقرر البنك، أيضا، زيادة مدة سداد القرض الشخصي إلى 12 سنة، بدلا من 10 سنوات، لشريحة عملاء الموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط، وذلك لفترة محدودة 3 أشهر تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

وكان البنك قرر بداية شهر يناير الماضي، تخفيض سعر الفائدة 1% على الشهادة البلاتينية ذات العائد (كل ثلاث سنوات)، لتصبح 12% بدلًا من 13% للعائد الربع سنوي، وكذلك 12.25% بدلا من 13.25% على العائد الربع سنوي.