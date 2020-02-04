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تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم 4-2-2020

04:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم 4-2-2020

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقترنة بمسواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

أسعار الدلار الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري

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