مصر تخطط لطرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة في النصف الأول من العام

القاهرة- وكالات:

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وأضاف في جلسة نقاشية مع الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان الليلة الماضية ونقلتها وكالة رويترز أنه يجري القيام بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة في الولايات المتحدة.

كانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال الإتربي "عاوزين نوصل أننا نبيع 45% من أسهم بنك القاهرة...البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جي.دي.آر (شهادات إيداع دولية).

وتابع: "ممكن مستثمر أجنبي يأخذ حصة...الجولة الترويجية هي التي تحكم".