البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13951 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.08%، إلى مستوى 13878 نقطة، مدفوعات بمبيعات المستثمرين الأجانب.