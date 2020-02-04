أكثر الكلمات إنتشاراً

الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:21 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13951 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.08%، إلى مستوى 13878 نقطة، مدفوعات بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة أسهم البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار الدولار في 11 بنكا خلال تعاملات اليوم 4-2-2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان