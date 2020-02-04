البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:21 ص الثلاثاء 04 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13951 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.08%، إلى مستوى 13878 نقطة، مدفوعات بمبيعات المستثمرين الأجانب.
الخبر التالى:أسعار الدولار في 11 بنكا خلال تعاملات اليوم 4-2-2020
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