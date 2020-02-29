كورونا يضرب المعادن النفيسة.. أسعار الذهب العالمية تهوي 4.6% في يوم واحد

القاهرة- وكالات:

تهاوت أسعار الذهب بنسبة 3.61% مع نهاية تعاملات جلسة أمس الجمعة في الأسواق العالمية، مع اتجاه المستثمرين إلى تسييل شتى الأصول مع انتشار الفزع من فيروس كورونا المستجد.

كما شملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، أمس الجمعة، مع هبوط البلاديوم بنسبة 13% خلال الجلسة، والبلاتين 6.1%، والفضة 7.4 %.

وبحسب رويترز، قال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال انفستورز، "مستثمرون كثيرون ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه، لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب".

وأضاف ماتوسك "يحاول الناس بيع أي شيء يستطيعون بيعه".

وكان السعر الفوري للذهب انخفض وسط جلسة أمس بنسبة 4.5% إلى 1568.96 دولار للأوقية (الأونصة) في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف 2013.

وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة على هبوط 4.6% إلى 1566.70 دولار.

وشهد المعدن النفيس تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عندما بلغ 1688.66 دولار يوم الاثنين الماضي. كما سجل أشد انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2016.

ويثير الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف، مع إعلان ست دول عن أولى حالات الإصابة بها وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره في أنحاء العالم.

ويدفع الفزع من الفيروس أسواق الأسهم العالمية صوب أسوأ تراجع أسبوعي لها منذ 2008، إذ محا نحو ستة تريليونات دولار من القيمة السوقية هذا الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 10.8% إلى 2538.21 دولار للأوقية، في أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية في 2008، وبعد انحداره 12.7% في وقت سابق من أمس الجمعة. وفقد المعدن نحو 390 دولارا منذ ذروة 2875.50 دولار المسجلة يوم الخميس الماضي.

وفقد البلاتين 5.5% ليسجل 849.63 دولار، ويواجه أسوأ تراجع أسبوعي له منذ 2008. وهوت الفضة 7.2% إلى 16.43 دولار للأوقية، وأصبحت بصدد أسوأ أسبوع لها منذ 2011.