نيفين جامع: أكثر من 30 مبادرة في شتى المجالات لإسراع عجلة التنمية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز أطلق وشارك في تنفيذ ما يزيد على 30 مبادرة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال 2019.

وبحسب البيان اليوم الأربعاء، تهدف هذه المبادرات إلى الإسراع في عجلة التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب، والارتقاء بالمستويات المعيشية للمواطنين، وكذلك خدمة الاقتصاد القومي.

وأوضحت جامع، أن الجهاز أطلق المبادرات وشارك في تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الوزارات، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وكذلك أجهزة القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية.

ويأتي ذلك انطلاقا من دوره التنسيقي بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها خاصة من حيث تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت جامع، أن هذه المبادرات تنوعت للمساهمة في تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج القومية التي تتبناها الدولة، ومنها المساهمة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع وزارة البترول.

ووقع الجهاز مع وزارة البترول عقدين بقيمة 80 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/بنزين مع شركتي كارجاس وغازتك.

كما تم توقيع المرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بقيمة 160 مليون جنيه لتمويل ألف سيارة لتوزيع السلع التموينية والاستراتيجية مما يتيح 3000 فرصة عمل، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري.

كما يتم حاليا التنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التى من شأنها التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية.

وبحسب البيان، يقوم الجهاز بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل لتنمية القدرات المؤسسية والتمويلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حتى تتمكن هذه الجمعيات من تنمية نشاطها والوصول بخدماتها لعدد أكبر من العملاء لتمويل مشروعاتهم متناهية الصغر.

واستمر الجهاز في التعاون مع حوالى 22 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى المركز القومى للبحوث لتقديم الخدمات التدريبية مجانا للشباب والفتيات حيث استفاد منها ما يزيد على 31 ألف شاب وفتاة ونتج عنها تطوير 10 آلاف مشروع في مختلف التخصصات وتوفير عشرات الألاف من فرص العمل في عام 2019.

وأشارت جامع إلى استمرار الجهاز في تقديم أوجه الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث شهد هذا العام تنظيم معرض تراثنا الذى أقيم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وتابعت أن الرئيس افتتح هذا المعرض، حيث شارك فيه ما يزيد على 500 عارض وعارضة من مختلف أنحاء الجمهورية كما تم تنظيم معرض "صنع في دمياط" بهدف تشجيع صناعة الأثاث.

ونجح الجهاز في تشبيك 45 من أصحاب المشروعات مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم كما تم التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة معرض دائم ومتخصص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إتاحة البنية الأساسية المناسبة وخدمات التنمية المجتمعية لتمكين المواطنين من إقامة مشروعاتهم مما ينعكس إيجابا على تحسين مستوياتهم المعيشية.

ويشارك الجهاز في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم تحديد 9 مراكز في محافظاتأسيوط والمنيا والأقصر لتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى مشروعات تحسين البنية الأساسية التي يشارك الجهاز في تنفيذها من خلال اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى بتمويل قدره 15 مليون يورو، وذلك بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية.

كما يقوم الجهاز أيضا بدعم المشروعات الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على البيئة من خلال المساهمة في إحلال مكامير الفحم البدائية التي يصل عددها إلى 5 آلاف مكمورة بأخرى مطورة بهدف تقنين أوضاع أصحاب المكامير، بالإضافة إلى إنشاء وحدات البيوجاز لمعالجة المخلفات بالقرى حيث تم تأسيس ما يزيد على 1300 وحدة بيوجاز منزلية استفاد منها 8 آلاف مواطن.