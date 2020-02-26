رانيا المشاط تلتقي المصريين العاملين بصندوق النقد والبنك الدوليين

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمصريين العاملين بكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لمصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وراجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية في البنك الدولي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، قدمت رانيا المشاط، الاجتماع، الشكر للمصريين العاملين في المجموعة العربية سواء في البنك الدولي وصندوق النقد، على جهودهم في قيادة العمل داخل المجموعة، ومساهمتهم في تعميق التعاون بين مصر والبنك والصندوق.

وأعربت المشاط عن تطلعها لشراكة استراتيجية مع المؤسستين الدوليتين ترتكز على تحقيق أولويات برنامج الحكومة المصرية، بعد انتهاء مصر من المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة فعالية التعاون الإنمائي من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذي أقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما يتضمن دور الوزارة تفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية ومنهم البنك الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

وتحدثت الوزيرة، عن مبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرائدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف منهم مجموعة البنك الدولي، وفقا للبيان.

وأشارت إلى التنسيق مع البنك الدولي بشأن هذه المبادرة لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر والذي أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، حيث أن مصر تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة.

وقالت الوزيرة إن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، ولكونها من أهم المستفيدات من المشروعات التنموية.

من جانبهم، أشاد المصريون العاملون بالبنك وصندوق النقد الدوليين، بما حققته الحكومة المصرية من نجاح اقتصادي، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أصبحت التجربة المصرية محل فخر من جانب البنك والصندوق، وفقا للبيان.