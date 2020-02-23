نون للتجارة الإلكترونية تخطط لطرح خدمة التقسيط مع البنك الأهلي في رمضان

كتب-علاء حجاج:

قال مصطفى هنداوي، مدير شركة نون لخدمات التسوق الإلكتروني، إن الشركة أطلقت خدمة التقسيط أونلاين بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدون فوائد على عام.

وتخطط الشركة لطرح خدمة تقسيط جديدة في شهر رمضان المقبل بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بحسب ما قاله هنداوي خلال مائدة مستديرة اليوم الأحد نظمتها الشركة.

وأضاف أن الشركة تدرس تصنيع منتجات بالسوق المحلية تحمل علامتها التجارية على غرار تجربتها بالسوقين الإماراتية والسعودية.

وقال إن نون تصنع منتجات منها الأزياء والملابس والسماعات والإلكترونيات والعطور.

وأوضح هنداوي أن الشركة تقوم بتوصيل أي منتج يقل عن 250 جنيهًا مجانا للعملاء، مشيرا إلى أن الشركة لديها قسم جودة للتأكد من صلاحيتها قبل شحنها للمخازن.

وأكد أن عملاء نون يحق لهم استرجاع المنتجات على المنصة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء ويتم تحويل المبلغ على محفظة العميل خلال 4 أيام، مقدرًا عدد موظفي الشركة في مصر بأكثر من 400 موظف.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على توصيل 75% من منتجاتها عن طريق أسطولها و25% عبر شركة أرامكس للشحن السريع، مضيفا أن متوسط مدة توصيل الشحنات داخل القاهرة والجيزة والإسكندرية يصل إلى يوم واحد.

وذكر أن نون تشتري بنفسها بشراء البضائع وتضعها في مخازنها.