أسعار الدولار تهبط في عدد من البنوك مع بداية تعاملات الخميس 20-2-2020

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.