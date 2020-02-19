الدولار يواصل التراجع ويخسر قرشين أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه، وخسر قرشين، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري.

وفي البنك الأهلي ومصر تراجع الدولار قرشا واحدا إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة والإسكندرية إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك العربي الأفريقي إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأجنبية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التجاري الدولي إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.60 جنيه و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان عند 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك البركة عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.