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الضرائب تبحث تجنيب الضريبة المستحقة على الممول من حساب بنكي واحد

11:26 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
الضرائب تبحث تجنيب الضريبة المستحقة على الممول من حساب بنكي واحد

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبحث مع البنك المركزي، تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول في بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وأننا ننسق مع البنك المركزي في هذا الشأن، جاء ذلك استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك .

وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب من خلال دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادى فالوزارة لا تسعى إلى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.

وأكد عبد القادر، أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد .

وأضاف أن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول ومن بنك واحد فقط.

مصلحة الضرائب المصرية المستثمرين رضا عبد القادر البنك المركزي

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