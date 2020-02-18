تمويل مشترك لمؤسسات دولية بـ 125 مليون دولار لإنشاء مستشفيات بمصر والمغرب

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء عن ترتيبها لحزمة تمويل إسلامي يصل إجماليها إلى 125 مليون دولار من أجل شركة هيومانيا الخاصة للرعاية الصحية، وذلك لمساعدة الشركة في التوسّع في الخدمات الصحية وتحسين الرعاية الطبية في المغرب ومصر.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم لشركة هيومانيا تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 35 مليون دولار من حسابها الخاص.

وتقود الترتيبات لبقية مبلغ التمويل من الصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي المحدود،

وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبرنامج الموجه لمحفظة الاقراض المشترك (MCPP) الذي تديره المؤسسة.

وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في البيان إن "على مدى العقد المقبل، ستحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا".

وأضاف أن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام رأس مال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول الناس في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.