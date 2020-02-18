هيئة البريد تطلق مكتب "بوسطة إكسبرس" مزود بماكينة ATMفي محطة مصر

كتب- علاء حجاج:

بدأت الهيئة القومية للبريد في نشر أكشاك "بوسطة إكسبريس" في عدد من المناطق العامة والحيوية التي تشهد تواجدا كبيرا من المواطنين.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة لمصراوي، الأكشاك مزودة بماكينات ATM لخدمات سحب الأموال، وإنه جاري إضافة خدمة الإيداع، على أن يتم إضافة مختلف خدمات الدفع الإلكتروني لتتم عبر الماكينة، في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة وضعت أول وحدة من "بوسطة إكسبريس" في محطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، وسيتم نشرها في عدد من المناطق الحيوية خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال الكشك يمكن للمواطنين الاستفادة بكافة خدمات البريد بشكل يومي سواء خدمات مالية أو خدمات حكومية، حيث يتواجد به موظف من البريد يوميا من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

يذكر أن الهيئة القومية للبريد تستعد لتقديم عدة خدمات جماهيرية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمصراوي.

وقال إن الصغير إن الهيئة ستتيح حجز تذاكر القطارات عبر مكاتبها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الصغير أن حجز التذاكر سيكون متاحًا في عدد من المكاتب الرئيسية المميكنة على أن يتم تعميمها في باقي مكاتب البريد الأخرى فيما بعد.

وأوضح الصغير أن الهيئة ستنشر 300 ماكينة صراف آلي جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري. وكانت الهيئة نشرت 400 ماكينة صراف آلي ""ATM في عدد من مكاتب البريد.