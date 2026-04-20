وزير الاستثمار: الإصلاحات مستمرة رغم الأزمات الإقليمية

كتب : حسن مرسي

12:09 ص 20/04/2026

محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية أزمات متتالية مثل أزمة الأسواق الناشئة عام 2019، جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا التوترات الإقليمية، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية هو السبيل لتجاوز هذه التحديات.

وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اتساق السياسات المالية والنقدية مع السياسات الاستثمارية يمثل الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت سياسة سعر صرف مرن واستهداف التضخم، بجانب ضبط عجز الموازنة وتيسير الإجراءات للممولين والمستثمرين.

وكشف الوزير عن التوسع في إنشاء مناطق استثمارية خاصة، حيث ارتفع عدد المناطق من 12 إلى 19 منطقة، إضافة إلى مشروع "ذا سباين" مع مجموعة طلعت مصطفى.

وأكد أن هذه المناطق تستهدف الصناعات ذات القدرات التصديرية العالية، مع توفير منافذ جمركية داخلها لتسهيل دخول وخروج السلع ومدخلات الإنتاج، بما يختصر الإجراءات ويعزز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن هذه المناطق تتميز بوجود مجلس إدارة يمثل جميع الجهات المعنية بالتراخيص، ما يمنح المستثمرين "الرخصة الذهبية الجماعية" التي تختصر التعاملات في جهة واحدة، وتتيح إنجاز المشروعات في وقت قياسي.

وأكد فريد على أن هذه الإصلاحات والمشروعات ستسهم في جذب استثمارات بمليارات الدولارات وخلق آلاف فرص العمل للشباب، وهو التحدي الأكبر الذي تعمل الوزارة على مواجهته.

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
